В регионе зафиксировано уже 17 смертей

По состоянию на 26 мая во Владимирской области зафиксировано 17 смертей от коронавируса. За прошедшие сутки в регионе скончался ещё один человек.В пресс-службе Белого дома не уточняют имя и место проживания погибшего.Согласно данным в официальном бюллетене по коронавирусу от администрации Владимирской области, с начала периода наблюдения 375 пациентов выздоровели от коронавируса.Также в больницах региона свободно 59,2% коек для заражённых COVID-19.Напомним, в регионе зафиксировано 2379 случаев заболевания коронавирусом.