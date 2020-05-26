Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, существует ли сговор между торговой сетью Магнит и другими розничными сетями. Проверка затронет 56 регионов, причиной стало изучение цен в сети Магнит на социально значимые товары, в том числе на гречку.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, существует ли сговор между торговой сетью "Магнит" и другими розничными сетями. Проверка затронет 56 регионов, причиной стало изучение цен в сети "Магнит" на социально значимые товары, в том числе на гречку, сообщает ФАС.ФАС в апреле одобрила предложение "Х5 Ретейл Групп" о продаже социально значимых продуктов в магазинах без торговой наценки — по отпускной цене поставщика. Компания "Тандер" (сеть "Магнит") присоединилась к этой акции.Однако торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в сети "Магнит" составляла иногда более 200%. ФАС заподозрила торговые сети "Магнит" и SPAR в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу.ФАС обратила внимание "Магнита" на недопустимость нарушения антимонопольного закона. Служба считает, что причиной роста цен на гречневую крупу при отсутствии объективных оснований могут стать картельные соглашения участников рынка.