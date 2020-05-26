Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) объявила об отмене первого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Ричмонде с 26 по 29 августа.

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) объявила об отмене первого этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Ричмонде с 26 по 29 августа.Причина отмены – продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее из-за нее был отменен этап юниорского Гран-при в словацком Кошице. В марте из-за угрозы распространения инфекции был отменен чемпионат мира по фигурному катанию.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 5,5 миллиона человек, из которых 347 тысяч скончались.