Акционеры ФосАгро одобрили выплату дивидендов в размере 18 руб. на акцию (6 руб. на GDR) за 2019 год. Всего на выплату дивидендов направят 2,33 миллиарда руб. Реестр на получение дивидендов закроют 2 июня.

Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 18 руб. на акцию (6 руб. на GDR) за 2019 год. Всего на выплату дивидендов направят 2,33 миллиарда руб. Реестр на получение выплат закроют 2 июня.Совокупный размер выплат за 2019 год составит 24,9 миллиарда руб., как и в 2018 году, сообщает компания."ФосАгро" в сентябре 2019 года утвердила новую дивидендную политику, привязав размер выплат к свободному денежному потоку (СДП) и уровню долговой нагрузки.При соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х на дивиденды направят более 75% СДП, от 1х до 1,5х — 50-75% СДП, свыше 1,5х — менее 50% СДП.Нижний порог для выплаты дивидендов составляет 50% исправленной чистой прибыли, что соответствует верхней границе прежней дивидендной политики.Семья Гурьевых имеет 48,48% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко — 20,98%, Игорь Антошин — 4,51%, в свободном обращении находятся 26,03% акций.