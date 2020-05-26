Потребительские настроения в Германии улучшились на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK.

Потребительские настроения в Германии улучшились на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK.Индекс доверия потребителей к экономике Германии, который рассчитывается на основе результатов опроса около 2 тысяч человек, повысился до -18,9 пункта в июне с пересмотренных -23,1 пункта в мае. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост показателя до -18,3 пункта.Постепенное открытие многих предприятий в Германии помогло повысить склонность к покупкам, заявил эксперт GfK Рольф Бюркль. Однако, по его словам, неопределенность остается высокой, поскольку потребители ожидают серьезной рецессии."Беспокойство по поводу потери рабочих мест остается сильным, и оно оказалось ключевым барьером для потребления в настоящее время, наряду с потерей доходов", — отметил Бюркль.Ожидания относительно доходов немного выросли, но остались значительно ниже их уровня годичной давности, поскольку безработица и сокращение рабочего времени привели к потере доходов.В I квартале крупнейшая экономика Европы вошла в рецессию в результате резкого спада капиталовложений, частного потребления и экспорта на фоне пандемии. ВВП Германии сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, максимальными темпами с I квартала 2009 года.