Персональные данные, которые используются при оформлении цифровых пропусков, будут удалены после отмены пропускного режима. Однако технологию, применявшуюся при проверке пропусков, можно использовать при переходе от бумажного паспорта к смарт-карте, рассказал глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Все персональные данные, которые используются при оформлении цифровых пропусков, будут удалены после отмены пропускного режима. Об этом заявил в эфире канала "Россия 24" глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Одними из первых станут данные жителей Подмосковья, где цифровые пропуска уже отменили.По словам Шадаева, технология, которая была отработана при использовании цифровых пропусков, позволяет рассчитывать на запуск мобильного приложения, которое станет дополнением к бумажному паспорту гражданина РФ. Это все может стать частью работы по переходу от обычного паспорта к смарт-карте, на которой будут содержаться данные о гражданине.Как отметил министр, в настоящее время нет окончательного решения о том, как будет реализовываться этот проект. Но внедрение соответствующего сервиса позволило бы в 9 случаев из 10 использовать мобильное приложение вместо паспорта."Как это будет работать? Ровно по аналогии с мобильными приложениями, которые позволяют оплачивать с телефона банковские платежи, когда у вас есть карточка в кошельке, но при этом вы можете платить с телефона", – пояснил Шадаев.По его словам, граждане смогут при необходимости предъявлять документ в режиме QR-кода."Вы сможете показать QR-код, его считают, увидят вашу фотографию, увидят ваши данные, и сразу эти данные поступят в информационную систему, – отметил глава Минкомсвязи. – Конечно, мы считаем, что сам процесс обработки данных с бумажного паспорта тяжелый, трудоемкий. Когда в МФЦ оператор вынужден сканировать паспорт, перебивать с него данные вручную, возникает некоторое количество ошибок. Понятно, что та технология, которая сейчас была очень быстро запущена с цифровыми пропусками, показала, что весь этот процесс можно оцифровать".По мнению министра, предъявление цифрового ID – более целесообразно с точки зрения безопасности данных."Если я отдаю весь паспорт, то понятно, что обычно его целиком сканируют, и он хранится потом в полном объеме. Здесь мы говорим о том, что под каждый конкретный случай я даю тот набор сведений, который нужен второй стороне", – отметил он.Так, для оформления какого-либо пропуска гражданин сможет предъявить только свои имя, фамилию и фото, без деталей, например, о месте прописки."Я считаю, что это еще даст очень хороший стимул повышению сохранности персональных данных и управлению своими персональными данными, когда люди будут чувствовать себя более защищенными", – заключил Шадаев.В Москве и ряде других регионов в связи с эпидемией коронавируса действует пропускной режим. Чтобы пользоваться общественным и личным транспортом, граждане должны оформлять цифровые пропуска. В мэрии Москвы рассказали, что обработка личных данных, которые вводят горожане при оформлении пропусков, ведется в строгом соответствии с федеральным законом.В Московской области в связи с нормализацией эпидемиологической обстановки пропускной режим отменили, но для поездок в столицу жители Подмосковья все еще должны оформлять пропуска.