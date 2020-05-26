Глава Министерства спорта Румынии Ионуц Строе появился без брюк в прямом эфире одного из телеканалов. Чиновник, находясь дома, давал интервью. В какой-то момент камера упала и стало видно, что министр сидит в нижнем белье.

Глава Министерства спорта Румынии Ионуц Строе появился без брюк в прямом эфире одного из телеканалов. Чиновник, находясь дома, давал интервью. В какой-то момент камера упала и стало видно, что министр сидит в нижнем белье.Тут же последовала реакция от ведущего, который открыл рот от происходящего. При этом Строе это ничуть не смутило, министр спокойно продолжил рассказывать об открытии спортивных центров в стране.