Следственный комитет требует снять с занимаемой должности главу Новой Ладоги, где в пожаре уничтожены памятники архитектуры. Сергей Сазин, руководитель следственного управления по Ленобласти лично оценил масштаб бедствия.

Следственный комитет требует снять с занимаемой должности главу Новой Ладоги, где в пожаре уничтожены памятники архитектуры. Сергей Сазин, руководитель следственного управления по Ленобласти лично оценил масштаб бедствия.На совещании по итогам проверки Сергей Сазин заявил, что виновные за уничтожение памятников архитектуры должны понести наказание, в том числе глава администрации Новоладожского поселения.Напомним, 17 мая ночью в Новой Ладоге неизвестные подожгли казармы для рабочих бывшего казенного винного склада, расположенные в Кузнечном переулке. Это здание было построено в конце 19 века. При пожаре оно выгорело дотла, передает ГТРК "Санкт-Петербург". По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение объектов культурного наследия". Этой же ночью огонь уничтожил дом Шабанина. По версии следователей, причиной также стал поджог.По распоряжению главы СК России Александра Бастрыкина была проведена проверка. В результате выяснилось, что на протяжении последних лет в Новой Ладоге выгорели как минимум 4 здания, являющихся историческими и культурными памятниками. Были возбуждены уголовные дела. Ход расследования контролирует региональное управление Следственного комитета России.