В ходе пресс-конференции главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн Статистика заявил, что по статистике, на одну употребляющую алкоголь женщину, приходится четыре мужчины.

В ходе пресс-конференции главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн Статистика заявил, что по статистике, на одну употребляющую алкоголь женщину, приходится четыре мужчины, передает ТАСС.Брюн также добавил, что есть особенности лечения и реабилитации у женщин. Он отметил, что впервые пробовать алкоголь начинают в 12-13 лет, а в случае злоупотребления уже в 14-16 лет появляются первые проблемы с поведением.Алкоголизм по наследству не передается, отметил нарколог, но генетика может влиять на зависимое поведение человека.По словам Брюна, в России наблюдается тенденция к росту смертности в работоспособном возрасте, большое влияние на это оказывает алкоголизм.Так, в 2019 году с января по март в возрасте с 18 до 65 лет умерли 36 584 человека, а в 2020 году за этот же период — 37 346.Столичный департамент здравоохранения ранее сообщал о росте смертности в первом квартале текущего года в Москве на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось, что с января по апрель включительно в столице умерло более 42 тысяч человек."Необходимо понять причины такого значительного роста смертности, — считает он. — Наркологические проблемы выходят на одно из первых мест в смертности, играет роль не только вирусная нагрузка, но и злоупотребление алкоголем", — подчеркнул Брюн.