Его место временно займёт его заместитель

25 мая главный врач Владимирской областной больницы Игорь Бондаренко ушёл в отставку. Его место временно займёт его заместитель Ольга Архипова, сообщают «Владимирские Ведомости».Ольга Борисовна Архипова - выпускница Российского государственного медицинского университета им. Пирогова (бывший Второй Московский государственный медицинский институт). Имеет сертификаты по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Нефрология». Стаж работы в системе здравоохранения – более 25 лет.