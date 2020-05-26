Лидер Гонконга Кэрри Лэм заявила о том, что с 1 июня в международном аэропорту города частично возобновятся транзитные перевозки. Кроме того, в особом административном районе Китая к работе вернутся ночные клубы и караоке-бары.

Лидер Гонконга Кэрри Лэм заявила о том, что с 1 июня в международном аэропорту города частично возобновятся транзитные перевозки: жесткие ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, постепенно будут смягчаться. Что касается непосредственно транзита через международный аэропорт Гонконга, то он был приостановлен еще в марте."С 25 марта в международном аэропорту Гонконга были приостановлены услуги транзита​​​. С 1 июня мы ослабляем ограничения на услуги транзита в международном аэропорту Гонконга. Это, конечно же, услуги транзита, это значит, что люди не будут въезжать в Гонконг, поэтому это никак не связано с запретом на въезд", – заявила Кэрри Лэм журналистам. При этом она отметила, что речь о полном снятии ограничений пока не идет.Однако уже с пятницы в Гонконге заработают ночные клубы, караоке-бары, бани и прокат "комнат для вечеринок". Ранее в этом месяце в особом административном районе Китая были ослаблены меры по социальному дистанцированию: в одном помещении разрешили собираться группам до 8 человек вместо 4. Новых случаев заражения COVID-19 в Гонконге не было зафиксировано с середины мая. Всего же в районе были зарегистрированы 1066 случаев заражения и 4 летальных исхода.