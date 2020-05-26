Южноуральские больницы получили 20 новых иномарок. Комфортабельные Тойоты Камри были приобретены к саммитам БРИКС и ШОС. Губернатор Алексей Текслер принял решение передать их медикам, так как проведение саммитов из-за коронавируса отложено.

Южноуральские больницы получили 20 новых иномарок. Комфортабельные "Тойоты Камри" были приобретены к саммитам БРИКС и ШОС. Губернатор Алексей Текслер принял решение передать их медикам, так как проведение саммитов из-за коронавируса отложено.Как отмечают медработники, такая помощь, как нельзя кстати. Ведь в период эпидемии COVID-19 люди продолжают обращаться по поводу текущих заболеваний, и врачи стараются оперативно оказывать помощь.Теперь в районах дорога к пациентам будет быстрее и комфортнее. Раньше акушеры ездили на старой "Волге", к тому же, машина была в собственности. Поэтому вызовы не чаще раза в неделю. Сейчас, отмечает главный врач Областного перинатального центра Оксана Любавина, "мы сможет осматривать пациенток хоть каждый день".В этот день медиков ждут в Еткульском районе, сообщает ГТРК "Южный Урал". Дорога в удовольствие — кожаный салон, климат-контроль, мягкое скольжение. Всего врача ждут 18 подопечных. После осмотра тяжелых пациенток сразу отправят в перинатальный центр.