Нынешнее, четвертое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe выпускается с 2018 года, но компания уже готовит замену: производитель показал первое фото новой модели 2021 модельного года.

Нынешнее, четвертое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe выпускается с 2018 года, но компания уже готовит замену: производитель показал первое фото новой модели 2021 модельного года.На опубликованном компанией тизере хорошо видно, как изменится "лицо" новинки. "Оскал" решетки радиатора стали шире, капот - рельефнее, а нижняя часть бампера - более развитой. Но легче всего новый Santa Fe можно узнать ночью: светотехника тоже изменилась и теперь кроссовер получил светодиодные ДХО, похожие на "молот Тора" у Volvo, только стоящие вертикально. Салон, как обещает производитель, тоже серьезно изменен.Технических подробностей пока нет, но ожидается, что Santa Fe переедет на новую платформу, которая позволит впервые выпустить гибридные модификации новинки и сделать новинку более острой в плане управляемости. И частью технических решений с кроссовером поделится новая Sonata.Кроме гибридных моторов, также будет предложена и линейка традиционных ДВС, которая явно будет пересекаться с новым Sorento. У текущего поколения Santa Fe пять бензиновых моторов (2,0, 2,4 и 3,3 л) и два дизеля (2 и 2,2 л).Предположительно, в Европе новый Santa Fe будет доступен с сентября этого года.