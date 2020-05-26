Частичного парализованный немой молодой человек, страдающий церебральным параличом, предпринял попытку ограбления ювелирного магазина, держа пистолет ногами. Случайный прохожий заметил неладное и вызвал полицейских, которые задержали налетчика.

Необычная попытка ограбления была зафиксирована камерой наблюдения, установленной в магазине в муниципалитете Канела, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.Днем в понедельник, 25 мая, в ювелирный магазин на улице Руа Хулио де Кастильос въехал молодой человек в инвалидной коляске. Посетитель решил, что он просит милостыню и положил ему в карман мелкую купюру. Дальнейшие события показали, что клиент, поделившийся с визитером наличными, глубоко заблуждался.Внезапно инвалид вытащил ногами припрятанный пистолет и, при помощи записки, сообщил продавцу, что все это — ограбление, поэтому он требует передать ему деньги и ценности.Прохожий, шедший по улице, заметил происходящее в помещении и вызвал полицейских, которые оперативно задержали необычного налетчика.Как выяснилось впоследствии, подозреваемый страдает церебральным параличом, не может полноценно управлять верхней частью тела и разговаривать. Кроме того, оказалось, что 19-летний юноша был "вооружен" игрушечным пистолетом.По данным местных СМИ, родной брат налетчика в настоящее время отбывает наказание за убийство и покушение на убийство. Присоединится ли несостоявшийся грабитель к родственнику – пока неизвестно. После опроса в отделе полиции, его передали членам его семьи.