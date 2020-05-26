В апреле в России было выдано в 1,5 раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 35,3%.

В апреле в России было выдано в 1,5 раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 35,3%."По данным НБКИ, в апреле 2020 года было выдано на 49,3% меньше ипотечных кредитов по сравнению с мартом 2020 года и на 35,3% меньше, чем в апреле 2019 года", — цитирует агентство результаты исследования бюро.Аналитики НБКИ связывают столь резкое снижение с карантинными мерами и экономической обстановкой. Они отмечают, что по большей части показатель снизился за счет "заемщиков хорошего кредитного качества". Они снижают свою активность в кризисных ситуациях. "А это именно те заемщики, кому банки делегируют максимальные суммы кредитов", — пояснили эксперты.При этом статистика по регионам разнится: наибольшее снижение наблюдалось в Ростовской области, где было выдано на 62,6% меньше ипотечных займов. В Краснодарском крае показатель снизился на 61,8%, в Москве — на 61,3%. Снижение в Московской области составило 59,2%, а в Санкт-Петербурге — 59%.Сократилась и средняя сумма ипотеки в России: на 8% до 2,39 миллиона руб. Аналитики НБКИ связывают это с более серьезным снижением активности в регионах, где самый большой средний чек – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В этих регионах были введены серьезные ограничительные меры. Кроме того, свою роль в снижении среднего показателя сыграло и снижение ипотечных ставок.Как писали ранее "33Live.Ruру", в Объединенном кредитном бюро снижение объема выданных в апреле ипотечных займов оценили в 39%, а их количества – в 33%. При этом эксперты отмечают, что ипотечные сделки оформляются не так быстро, как другие розничные кредиты, и не исключают дальнейшего снижения показателей в мае.