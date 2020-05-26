Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани похвалил США за то, что они воздержались от применения силы в отношении двух иранских танкеров, доставивших бензин и оборудование для НПЗ в Венесуэлу.

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани похвалил США за то, что они воздержались от применения силы в отношении двух иранских танкеров, доставивших бензин и оборудование для НПЗ в Венесуэлу.Решение США не применять силу против иранских танкеров говорит о том, что в администрации США еще имеются люди, проявляющие мудрость, дальновидность и предусмотрительность, отметил Солтани, сообщает "Интерфакс".Здравомыслящие американские политики должны убедить поджигателей войны, что приверженность международному праву и соглашениям между странами, включая США, обеспечит более безопасный мир, в том числе и для Америки, подчеркнул посол Ирана.Отрадно, что США наконец-то осознали необходимость соблюдения своих обязательств в рамках международных соглашений, включая свободу международной торговли и судоходства, заявил Солтани.Иран направил в Венесуэлу пять танкеров с 1,5 млн баррелей нефти и бензина. Венесуэла испытывает острую нехватку топлива из-за введенных против страны санкций США. Иран также находится под жесткими санкциями США.Газета The Wall Street Journal сообщила ранее, что США намеревались блокировать доставку топлива из Ирана в Венесуэлу. В частности, США рассматривали возможность введения санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, а также ареста самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил ООН о том, что возможные действия США противоречат международным законам.В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что Иран примет ответные меры, если США создадут проблемы для танкеров. Первые два танкера беспрепятственно прибыли в Венесуэлу.