Первой волной эпидемия коронавируса в России не ограничится, считает военный врач Сергей Кодюшев. Специалист рассказал, готова ли наша страна к новому всплеску заболеваемости.

Первой волной эпидемия коронавируса в России не ограничится, считает военный врач Сергей Кодюшев. Специалист рассказал, готова ли наша страна к новому всплеску заболеваемости.Вторая волна коронавируса в России не будет такой сильной, как первая, уверен глава исполкома регионального отделения движения "Сильная Россия" в Астраханской области, военный врач Сергей Кодюшев. По его словам, к осени наша страна подойдет со значительным количеством имунной прослойки. Это не даст инфекции распространиться взрывообразно, подчеркнул специалист.Ко второй волне коронавирус сильно ослабеет, поэтому Россия пройдет через нее с гораздо меньшими потерями, считает Кодюшев. К тому же сейчас активно разрабатываются вакцины от COVID-19, напомнил эксперт."Вторая волна просто обязана появиться, за ней пойдут третья и четвертая, но и все человечество и Россия в частности будут уже к ним достаточно подготовленными", – сказал Кодюшев в комментарии для "Дни.ру".Он напомнил, что любой вирус при длительном взаимодействии с человеком ослабевает. "У него нет цели убить человеческую расу, его цель – удержаться и сохраниться, и он самостоятельно потихоньку снижает свое действие. Плюс человечество и само вырабатывает стойкий иммунитет к любому вновь появившемуся заболеванию", – пояснил врач.за последние сутки выявили у 8 915 человек, выздоровели 12,3 тысячи пациентов. За время эпидемии COVID-19 в нашей стране заразились более 362 тысяч человек.Лидером по числу зараженных остается . В столице за сутки зафиксировали 2 830 новых случаев коронавируса, умерли 76 пациентов. В Московской области и Санкт-Петербурге заболели 817 и 363 человека соответственно.