Бывший полузащитник сборной Нидерландов Дирк Кейт летом 2021 года может сменить соотечественника Дика Адвоката на посту главного тренера футбольного клуба Фейеноорд.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Дирк Кейт летом 2021 года может сменить соотечественника Дика Адвоката на посту главного тренера футбольного клуба "Фейеноорд".На сегодняшний день Кейт занимает должность тренера юниоров в роттердамской команде. Как сообщает нидерландские СМИ, 38-летнему специалисту уже предварительно одобрили состав тренерского штаба.Напомним, с 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял петербургский "Зенит". Также он был главным тренером национальной сборной России.Кейт же большую часть карьеры провел на родине, но также играл за "Ливерпуль" и "Фенербахче". С английской командой он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2006/07.