Решение Китая сделать акцент на развитии внутреннего рынка, по мнению аналитиков, отражает стратегический сдвиг Пекина в сторону подготовки к наихудшему сценарию развития событий после пандемии коронавируса, пишет South China Morning Post.

Решение Китая сделать акцент на развитии внутреннего рынка, по мнению аналитиков, отражает стратегический сдвиг Пекина в сторону подготовки к "наихудшему сценарию развития событий" после пандемии коронавируса, пишет South China Morning Post.Председатель КНР Си Цзиньпин заявил десяткам ведущих экономических советников в Пекине в минувшие выходные о новом плане развития, в котором "внутреннее обращение играет доминирующую роль"."В будущем мы должны рассматривать внутренний спрос как отправную точку и точку опоры, поскольку мы ускоряем построение полной системы внутреннего потребления и значительно продвигаем инновации в науке, технике и других областях", — отметил Си, которого цитирует информационное агентство "Синьхуа"."Это своего рода подготовка к наихудшему сценарию, включая разрыв связей с США и даже со всем западным миром", — считает Ху Синдо, независимый экономист из Пекина.По словам Си, Китай сталкивается с неблагоприятными внешними факторами, включая глубокую рецессию в мировой экономике, сбои в международной торговле и инвестициях, "безудержный протекционизм и односторонний подход" и геополитические риски. "Теперь мы должны стремиться к развитию в более нестабильном и неопределенном мире", — заявил председатель КНР.Он также призвал Китай стать более самостоятельным в области технологий и, в частности, назвал цифровую экономику, интеллектуальное производство, здравоохранение и новые материалы в числе секторов, на которых Китаю необходимо сосредоточиться для стимулирования роста.В то же время Китай, по словам Си, будет настаивать на многостороннем походе и не станет отгораживаться от внешнего мира. Вместо этого Китай будет "неуклонно" продвигать глобализацию в направлении "открытости и инклюзивности", сказал Си.Министр коммерции КНР Чжун Шань ранее в этом месяце заявил, что внешняя торговля Китая сталкивается с "беспрецедентными" проблемами, поскольку пандемия COVID-19 ограничивает мировой спрос. Правительство будет стимулировать внутренний спрос и потребление, заявил министр.