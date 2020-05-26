Китайский банковский и страховой регулятор заявил, что плохие долги банков сейчас находятся на высоком уровне из-за последствий пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Китайский банковский и страховой регулятор заявил, что "плохие" долги банков сейчас находятся на высоком уровне из-за последствий пандемии коронавируса, пишет Reuters."Качество активов в небольших банках также будет находиться под давлением в этом году, и кредитные риски в некоторых учреждениях будут продолжать накапливаться", — говорится в заявлении, направленном Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC) Reuters.Пандемия COVID-19 нанесла значительный ущерб второй по величине экономике мира. В I квартале ВВП Китая сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Чтобы помочь небольшим фирмам пережить последствия пандемии, власти Китая разрешили им задерживать выплаты по кредитам и процентные платежи.Крупнейшие государственные банки Китая показали стабильные результаты в I квартале, несмотря на воздействие пандемии. Однако более мелкие кредиторы, которые имеют меньше резервов капитала и меньше кредитуют хорошо финансируемых государственных заемщиков, более уязвимы к экономическому спаду.Коэффициент неработающих кредитов в 134 городских коммерческих банках страны к концу марта составил 2,49%, в то время как в тысячах сельских банковских учреждений он составил 4,9%, заявила CBIRC. Это выше среднего показателя по отрасли, который составил 2,04% к концу I квартала."CBIRC установит индивидуальные цели по выбытию неработающих кредитов в зависимости от состояния каждого банка и будет сотрудничать с налоговыми органами, центральным банком и местными финансовыми регуляторами для ускорения процесса расчетов по неработающим кредитам", — говорится в сообщении CBIRC.Регулятор также заявил, что продолжит бороться с предприятиями теневого банкинга, чтобы предотвратить их возвращение, и будет поддерживать ограничения, чтобы не допустить появления "пузыря" на рынке недвижимости.