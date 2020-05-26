В России начались испытания артиллерийской установки Коалиция-СВ на колесном шасси. В качестве базы используется автомобиль КамАЗ-6550.

В России начались испытания артиллерийской установки "Коалиция-СВ" на колесном шасси. В качестве базы используется автомобиль "КамАЗ-6550", сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".Как поясняют разработчики, самоходная артиллерийская установка на базе грузовика мобильнее, чем на гусеницах, может ездить по обычным дорогам, расход топлива у нее ниже, а ресурс выше. "Коалиция-СВ" на стандартном шасси через 5000 километров должна отправляться на капитальный ремонт, а для колесной базы подобное расстояние – это просто обкатка.Представители "Уралвагонзавода", в свою очередь, рассказали, что испытания новой "Коалиции-СВ" планируют завершить до конца 2020 года. После чего будет приниматься решение о запуске орудия в серию.Первая партия 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" на гусеничном шасси поступила в российскую армию в декабре 2019 года. Эти САУ способны выпускать более 10 снарядов в минуту на расстояние до 70 километров.