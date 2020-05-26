Астрономы обнаружили величайшую редкость: галактику в виде кольца. Никогда ещё подобный объект не находили в столь ранней Вселенной. Специалисты считают, что необычную форму звёздной системе придал космический катаклизм, случившийся на заре времён.

Астрономы обнаружили величайшую редкость: галактику в виде кольца. Никогда ещё подобный объект не находили в столь ранней Вселенной. Специалисты считают, что необычную форму звёздной системе придал космический катаклизм, случившийся на заре времён.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.Галактика R5519 имеет форму кольца, окружённого рассеянным ореолом. В её центре — пустота диаметром 30 тысяч световых лет (это примерно треть диаметра Млечного Пути). Из-за этого радиус кольцевой галактики в 1,5-2,2 раза больше, чем у Млечного Пути, при практически той же массе.Зато в самом кольце материя расположена очень плотно. Поэтому здесь интенсивно рождаются светила."Она (галактика R5519 — прим. ред.) создаёт звёзды в 50 раз быстрее, чем Млечный Путь, — рассказывает первый автор статьи Тяньтянь Юань (Tiantian Yuan) из Технологического университета Суинберна. — По большей части этот процесс происходит в кольце, так что это действительно кольцо огня".Существуют разные причины, по которым галактика может принять столь необычную форму. Но в данном случае эксперты уверены, что дело в космическом катаклизме.Некогда с R5519 столкнулась другая галактика. Непрошенная гостья, как пушечное ядро, пролетела сквозь самый центр "мишени". Это событие породило волны, подобные кругам на воде. Они унесли с собой вещество, и в центре пострадавшей звёздной системы образовалась круглая дыра. Так R5519 превратилась в кольцо или, если угодно, в бублик.В этом сценарии специалистов убеждают несколько фактов. Во-первых, об этом свидетельствует скорость вращения звёздной системы на границе кольца. Во-вторых, протяжённый рассеянный звёздный ореол — тоже типичный признак давней катастрофы. Наконец, рядом с R5519 находится небольшая звёздная система, которая, вероятно, некогда и пробила её насквозь.Галактики, ставшие кольцевыми в результате подобного катаклизма, — огромная редкость. В ближайших по космологическим меркам окрестностях Млечного Пути лишь около 0,01% всех звёздных систем пережили такой удар.Но R5519 уникальна не только этим. Дело в том, что свет от неё добирается до Земли за 10,8 миллиарда лет. Это значит, что сейчас мы видим её такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял менее 15% от нынешнего.То есть эта система подарила учёным первое свидетельство того, что столкновения с образованием кольцеобразных галактик уже происходили в столь древние времена.Почему это важно? Дело в том, что столкновение делает из галактики бублик, только если у неё уже образовался тонкий диск."Тонкий диск является определяющим компонентом спиральных галактик: до его формирования галактика находится в хаотическом состоянии, ещё не распознаваемом как спиральная галактика", — поясняет соавтор статьи Кеннет Фриман (Kenneth Freeman) из Австралийского национального университета.Получается, что у R5519 тонкий диск существовал уже 10,8 миллиарда лет назад. Между тем считается, что в Млечном Пути он начал формироваться только 9 миллиардов лет назад (хотя последние открытия показывают, что некоторые его звёзды значительно старше).К слову, это не первое свидетельство того, что галактики сформировались куда быстрее, чем обычно предполагается. Ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о ещё одной системе с диском, сформировавшимся в ранней Вселенной. Говорили мы и о галактике, в которой в очень древние времена уже успел образоваться кислород.Писали мы и о рождённом в столкновении галактик кольце из мёртвых звёзд.