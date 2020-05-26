Астрономы обнаружили величайшую редкость: галактику в виде кольца. Никогда ещё подобный объект не находили в столь ранней Вселенной. Специалисты считают, что необычную форму звёздной системе придал космический катаклизм, случившийся на заре времён.
Астрономы обнаружили величайшую редкость: галактику в виде кольца. Никогда ещё подобный объект не находили в столь ранней Вселенной. Специалисты считают, что необычную форму звёздной системе придал космический катаклизм, случившийся на заре времён.
Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Галактика R5519 имеет форму кольца, окружённого рассеянным ореолом. В её центре — пустота диаметром 30 тысяч световых лет (это примерно треть диаметра Млечного Пути). Из-за этого радиус кольцевой галактики в 1,5-2,2 раза больше, чем у Млечного Пути, при практически той же массе.
Зато в самом кольце материя расположена очень плотно. Поэтому здесь интенсивно рождаются светила.
"Она (галактика R5519 — прим. ред.) создаёт звёзды в 50 раз быстрее, чем Млечный Путь, — рассказывает первый автор статьи Тяньтянь Юань (Tiantian Yuan) из Технологического университета Суинберна. — По большей части этот процесс происходит в кольце, так что это действительно кольцо огня".
Существуют разные причины, по которым галактика может принять столь необычную форму. Но в данном случае эксперты уверены, что дело в космическом катаклизме.
Некогда с R5519 столкнулась другая галактика. Непрошенная гостья, как пушечное ядро, пролетела сквозь самый центр "мишени". Это событие породило волны, подобные кругам на воде. Они унесли с собой вещество, и в центре пострадавшей звёздной системы образовалась круглая дыра. Так R5519 превратилась в кольцо или, если угодно, в бублик.
В этом сценарии специалистов убеждают несколько фактов. Во-первых, об этом свидетельствует скорость вращения звёздной системы на границе кольца. Во-вторых, протяжённый рассеянный звёздный ореол — тоже типичный признак давней катастрофы. Наконец, рядом с R5519 находится небольшая звёздная система, которая, вероятно, некогда и пробила её насквозь.
Галактики, ставшие кольцевыми в результате подобного катаклизма, — огромная редкость. В ближайших по космологическим меркам окрестностях Млечного Пути лишь около 0,01% всех звёздных систем пережили такой удар.
Но R5519 уникальна не только этим. Дело в том, что свет от неё добирается до Земли за 10,8 миллиарда лет. Это значит, что сейчас мы видим её такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял менее 15% от нынешнего.
То есть эта система подарила учёным первое свидетельство того, что столкновения с образованием кольцеобразных галактик уже происходили в столь древние времена.
Почему это важно? Дело в том, что столкновение делает из галактики бублик, только если у неё уже образовался тонкий диск.
"Тонкий диск является определяющим компонентом спиральных галактик: до его формирования галактика находится в хаотическом состоянии, ещё не распознаваемом как спиральная галактика", — поясняет соавтор статьи Кеннет Фриман (Kenneth Freeman) из Австралийского национального университета.
Получается, что у R5519 тонкий диск существовал уже 10,8 миллиарда лет назад. Между тем считается, что в Млечном Пути он начал формироваться только 9 миллиардов лет назад (хотя последние открытия показывают, что некоторые его звёзды значительно старше).
К слову, это не первое свидетельство того, что галактики сформировались куда быстрее, чем обычно предполагается. Ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о ещё одной системе с диском, сформировавшимся в ранней Вселенной. Говорили мы и о галактике, в которой в очень древние времена уже успел образоваться кислород.
Писали мы и о рождённом в столкновении галактик кольце из мёртвых звёзд.