Новая достопримечательность буквально на полчаса возникла в Казани, где в одном из дворов прорвало трубу с кипятком. Струя воды, как сообщают снимавшие видео очевидцы, добивала до десятого этажа.

Новая достопримечательность буквально на полчаса возникла в Казани, где в одном из дворов прорвало трубу с кипятком. Струя воды, как сообщают снимавшие видео очевидцы, добивала до десятого этажа.Коммунальная авария произошла днем 26 мая во дворе дома №7 по улице Айдарова. "Горячительный фонтан" или "гейзер" тут же привлек внимание местных жителей, тем более не заметить его было трудно — окрестные дома изрядно "промокли".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Казань (@kazan_only) 26 Май 2020 в 4:59 PDTКонец чуду городской природы положили коммунальщики, перекрыв подачу воды. Сейчас они занимаются устранением бреши.