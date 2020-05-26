Последние новости показывают, что мир буквально замер в ожидании изобретения вакцины и лекарства от коронавируса. По состоянию на 26 мая 2020 года можно говорить о том, что пока эпидемия лишь замедлила темпы своего распространения.
Последние новости показывают, что мир буквально замер в ожидании изобретения вакцины и лекарства от коронавируса. По состоянию на 26 мая 2020 года можно говорить о том, что пока эпидемия лишь замедлила темпы своего распространения.
Лекарство от коронавируса до сих пор не было создано, равно как и вакцина от этой болезни. Специалисты активно работают над разработкой этих препаратов, однако избежать проблем на этом пути не получается.
Тем временем последние новости показывают, что коронавирус слегка замедлил свое распространение в мире. В России, свидетельствует статистика, эпидемия вышла на плато. Специалисты ожидают, что заметные послабления карантина могут быть приняты уже летом-осенью.
Коронавирус в Москве
Заболели – 169 277
Умерли – 2 034
Выздоровели – 53 586
Коронавирус в России
Заболели – 362 342
Умерли – 3 807
Выздоровели – 131 129
Коронавирус в мире
Заболели – 5 554 435
Умерли – 348 083
Выздоровели – 2 332 329
Статистка коронавируса на 26 мая 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
169 277
2 034
53 586
Россия
363 342
3 807
131 129
США
1 694 562
99 464
456 397
Весь мир
5 554 435
348 083
2 332 329
Коронавирус сегодня | | |
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