Последние новости показывают, что мир буквально замер в ожидании изобретения вакцины и лекарства от коронавируса. По состоянию на 26 мая 2020 года можно говорить о том, что пока эпидемия лишь замедлила темпы своего распространения.

Последние новости показывают, что мир буквально замер в ожидании изобретения вакцины и лекарства от коронавируса. По состоянию на 26 мая 2020 года можно говорить о том, что пока эпидемия лишь замедлила темпы своего распространения.Лекарство от коронавируса до сих пор не было создано, равно как и вакцина от этой болезни. Специалисты активно работают над разработкой этих препаратов, однако избежать проблем на этом пути не получается.Тем временем последние новости показывают, что коронавирус слегка замедлил свое распространение в мире. В России, свидетельствует статистика, эпидемия вышла на плато. Специалисты ожидают, что заметные послабления карантина могут быть приняты уже летом-осенью.Коронавирус в МосквеЗаболели – 169 277Умерли – 2 034Выздоровели – 53 586Коронавирус в РоссииЗаболели – 362 342Умерли – 3 807Выздоровели – 131 129Коронавирус в миреЗаболели – 5 554 435Умерли – 348 083Выздоровели – 2 332 329Статистка коронавируса на 26 мая 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква169 2772 03453 586Россия363 3423 807131 129США1 694 56299 464456 397Весь мир5 554 435348 0832 332 329Коронавирус сегодня | | || | | | |