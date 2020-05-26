Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор поделился своим мнением о положении дел в отрасли. Он поддержал идею досрочно отменить мораторий на начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний.

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор поделился своим мнением о положении дел в отрасли. Он поддержал идею досрочно отменить мораторий на начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний.Во время заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей заместитель министра энергетики России Юрий Маневич предложил досрочно прекратить срок действия моратория на начисление пеней за долги по ЖКХ. На данный момент послабление действует до 1 января.По замыслу Минэнерго, начинать начислять пени в случае неоплаты услуг, следует уже начиная с 1 июня. Похожей позиции придерживается и глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор.Он считает, что само введение подобного моратория было ошибкой. "Если человек не платит, то нужно наказывать", – заявил Игорь Шпектор в эфире . Свою позицию член Общественной палаты объяснил состоянием дел в отрасли.По словам эксперта, в сфере ЖКХ "наступил определенный коллапс". Из-за накопившихся долгов со стороны населения и управляющих компаний начались задержки зарплат и стало невозможно выполнять целый ряд функций. При этом в отрасли работает порядка двух с половиной миллионов человек, напомнил Игорь Шпектор.Напомним, мораторий на начисление пеней за долги ЖКХ был введен в качестве одной из мер поддержки населения в условиях эпидемии коронавируса в России. Сама болезнь, а также попытки сдержать ее распространение, спровоцировали значительные экономические проблемы.Власти занимаются разработкой мер по поддержке населения, а также среднего и малого бизнеса. Тем временем, если верить специалистам, коронавирус в России уже успел стать причиной коллапса в сфере ЖКХ.