Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал новые данные по зараженным. Общее число заболевших превысило 362 тысячи.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал новые данные по зараженным. Общее число заболевших превысило 362 тысячи.За последние сутки выявлено 8 915 случаев заражения коронавирусом в России. За то же время выздоровели более 12,3 тысячи пациентов.В Москве выявлено 2 830 новых случаев коронавируса, 817 – в Московской области, 363 – в Санкт-Петербурге. Всего на текущий день COVID-19 в России заболели 362 342 человека, выздоровели 131 129 человек, зафиксировано 3 807 летальных случаев.Несмотря на постепенное восстановление туризма в Европе, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не планировать летний отдых за границей. Это может спровоцировать вторую волну коронавируса, считает он.С 12 мая в России окончен единый период нерабочих дней. Но некоторые регионы сохранили большую часть ограничений. В Москве 25 мая возобновили работу каршеринга и 88 многофункциональных центров "Мои документы". Накануне мэр столицы Сергей Собянин анонсировал новый этап отмены карантина.В то же время из-за ужесточили правила ношения масок и печаток. Надевать средства индивидуальной защиты теперь нужно и на объектах железнодорожного транспорта.По данным Университета Джона Хопкинса, заразились почти 5,5 миллиона человек. В США выявлено 1,66 миллиона случаев, в Бразилии – 374 тысячи. За время эпидемии от COVID-19 умерли 374 тысячи человек.Публикация от (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT