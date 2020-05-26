В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела.

21 мая в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-21053», припаркованного у дома по улице Фабричный проезд. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 20- и 21-летних местных жителей, подозреваемых в совершении преступления.Устновлено, что молодые люди, действуя по предварительному сговору, разбили стекло водительской двери и, повредив замок зажигания, угнали транспортное средство.На следующий день стражи порядка обнаружили автомобиль в гаражно-строительном кооперативе на улице Набережной в городе Коврове, где его оставили подозреваемые, когда закончился бензин.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что один из фигурантов также причастен к совершению еще одного аналогичного преступления. В ночь с 5 на 6 мая текущего года 21-летний ковровчанин, разбив стекло, от дома по улице Абельмана совершил угон автомобиля марки "ВАЗ-2107. Когда автомашина заглохла, он оставил его и с места скрылся. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело.Подозреваемые в совершении угонов транспортных средств задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.