В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела.
21 мая в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-21053», припаркованного у дома по улице Фабричный проезд. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 20- и 21-летних местных жителей, подозреваемых в совершении преступления.
Устновлено, что молодые люди, действуя по предварительному сговору, разбили стекло водительской двери и, повредив замок зажигания, угнали транспортное средство.На следующий день стражи порядка обнаружили автомобиль в гаражно-строительном кооперативе на улице Набережной в городе Коврове, где его оставили подозреваемые, когда закончился бензин.
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что один из фигурантов также причастен к совершению еще одного аналогичного преступления. В ночь с 5 на 6 мая текущего года 21-летний ковровчанин, разбив стекло, от дома по улице Абельмана совершил угон автомобиля марки "ВАЗ-2107. Когда автомашина заглохла, он оставил его и с места скрылся. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые в совершении угонов транспортных средств задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.