Крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки Latam Airlines пытается отсрочить выплаты кредиторам, объявив себя банкротом по статье 11-й, предусматривающей реструктуризации задолженности. Для этого компания привлекла инвестбутик PJT Partners.

Крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки Latam Airlines пытается отсрочить выплаты кредиторам, объявив себя банкротом по статье 11-й, предусматривающей реструктуризацию задолженности. По информации Bloomberg, перевозчик уже подал соответствующее заявление в суд в Нью-Йорке, а также привлек инвестбутик PJT Partners для работы с кредиторами.Статья 11 американского закона о банкротстве предусматривает возможности восстановления компаний-должников. Норма регламентирует основные процедуры и методы корпоративной реструктуризации. Согласно данной статье банкротство – это административный процесс, который позволяет проблемной компании провести реорганизацию и имеет главной целью предоставление предприятию возможности начать заново.22 мая перевозчик, как сообщает Reuters, подтвердил, что не выплачивает ни проценты, ни основной долг по займам, привлеченным в 2015 году общим объемом более $900 миллиардов. У Latam есть 15 дней на то, чтобы разобраться с кредиторами, отмечает агентство.При этом, по оценке экспертов, ежедневные расходы латиноамериканского перевозчика во II квартале составляли $7 миллионов, а в апреле они достигли в общей сложности $1,3 миллиарда.До прихода пандемии Latam Airlines обслуживала примерно 70 миллионов пассажиров ежегодно. Ее авиапарк насчитывал около 300 лайнеров. Однако из-за пандемии Latam столкнулась с 95%-м падением пассажиропотока. За последние несколько недель компания сократила 1850 сотрудников в Чили, Колумбии, Эквадоре и Перу. Не исключено, что ей придется отказаться от ряда лайнеров, взятых в лизинг. При этом, как отмечает Bloomberg, Latam Airlines до сих пор не получала никакой господдержки: переговоры с властями Чили, Бразилии, Колумбии и Перу о предоставлении финансовой помощи крупнейшему перевозчику Латинской Америки только начались.