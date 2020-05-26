Гоша Куценко поздравил коллегу по цеху Кристину Орбакайте с
днем рождения. Артист смонтировал для приятельницы забавный ролик.
Гоша Куценко поздравил коллегу по цеху Кристину Орбакайте с
днем рождения. Артист смонтировал для приятельницы забавный ролик.
25 мая певица и актриса Кристина Орбакайте празднует
49-летие. Среди прочих с днем рождения звезду поздравил Гоша Куценко.
Знаменитости вместе снимались в трилогии "Любовь-морковь". В
ленте Гоша и Кристина играли супружескую пару. По сценарию герои меняются
жизнями. Кристина изображает Андрея, запертого в теле жены, а Гоша,
соответственно, помещенную в мужскую оболочку Марину.
Куценко посвятил Орбакайте пост в "Инстаграм". Артист опубликовал
кадры из первой части фильма, в которых герои громко скандалят. К ним
знаменитость примонтировала ролик с поздравлением.
"С днем рождения, дорогой Андрей. Ты самая красивая,
талантливая и обаятельная женщина на Земле. Счастья тебе и здоровья. Всегда
твой Маринка", – говорит Куценко на фоне
зеленой листвы.
25 Май 2020 в 2:13 PDT
Отметим, что одной из первых поздравила
мама – Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. "С днем рождения,
доченька!" – написала кровиночке вокалистка.
Несколько теплых слов Кристине Орбакайте сказал отчим – Максим
Галкин. Также комик сделал для падчерицы музыкальный клип и опубликовал в
личном микроблоге. Основой для ролика стала новая песня Кристины "Свобода".