Гоша Куценко поздравил коллегу по цеху Кристину Орбакайте с днем рождения. Артист смонтировал для приятельницы забавный ролик.

Гоша Куценко поздравил коллегу по цеху Кристину Орбакайте сднем рождения. Артист смонтировал для приятельницы забавный ролик.25 мая певица и актриса Кристина Орбакайте празднует49-летие. Среди прочих с днем рождения звезду поздравил Гоша Куценко.Знаменитости вместе снимались в трилогии "Любовь-морковь". Вленте Гоша и Кристина играли супружескую пару. По сценарию герои меняютсяжизнями. Кристина изображает Андрея, запертого в теле жены, а Гоша,соответственно, помещенную в мужскую оболочку Марину.Куценко посвятил Орбакайте пост в "Инстаграм". Артист опубликовалкадры из первой части фильма, в которых герои громко скандалят. К нимзнаменитость примонтировала ролик с поздравлением."С днем рождения, дорогой Андрей. Ты самая красивая,талантливая и обаятельная женщина на Земле. Счастья тебе и здоровья. Всегдатвой Маринка", – говорит Куценко на фонезеленой листвы.25 Май 2020 в 2:13 PDTОтметим, что одной из первых поздравиламама – Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. "С днем рождения,доченька!" – написала кровиночке вокалистка.Несколько теплых слов Кристине Орбакайте сказал отчим – МаксимГалкин. Также комик сделал для падчерицы музыкальный клип и опубликовал вличном микроблоге. Основой для ролика стала новая песня Кристины "Свобода".