Пилот, выполнявший прогулочный рейс, сумел совершить аварийную посадку, приземлившись в поле после того, как на борту воздушного судна произошло возгорания. В самолете находились два человека, никто из них не пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с легкомоторным самолетом, произошедшего во вторник, 26 мая, в Ленинградской области.Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, у частного воздушного судна, совершившего взлет с аэродрома Гостилицы, загорелся двигатель.Пилоту удалось совершить успешную вынужденную посадку в поле в Ломоносовском районе. На борту самолета, выполнявшего прогулочный рейс, находились два человека, никто из них не пострадал.