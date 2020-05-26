Бывший главный тренер петербургского Зенита, итальянский специалист Лучано Спаллетти поздравил сине-бело-голубых с юбилеем. В понедельник, 25 мая, клубу из Санкт-Петербурга исполнилось 95 лет.

Бывший главный тренер петербургского "Зенита", итальянский специалист Лучано Спаллетти поздравил "сине-бело-голубых" с юбилеем. В понедельник, 25 мая, клубу из Санкт-Петербурга исполнилось 95 лет."Для меня огромная честь быть частью истории "Зенита", – приводит слова Спаллетти пресс-служба петербуржцев. – Когда я думаю о вас, всегда улыбаюсь! Потому что тот, кто однажды почувствовал себя петербуржцем, остается им навсегда!"Напомним, Спаллети возглавлял "Зенит" с декабря 2009-го по март 2014-го года. Под его руководством "сине-бело-голубые" во всех турнирах провели 184 матча, 107 из которых завершились победой. Итальянец дважды привел клуб из города на Неве к победе в чемпионате России.