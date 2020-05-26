3 июня на видеосервисе START состоится премьера шестисерийной комедии Зона дискомфорта. Режиссером картины выступил Павел Бардин. Главные роли в проекте исполнили Максим Лагашкин и Анна Шепелева.

3 июня на видеосервисе START состоится премьерашестисерийной комедии "Зона дискомфорта". Режиссером картины выступил ПавелБардин. Главные роли в проекте исполнили Максим Лагашкин и Анна Шепелева.В центре сюжета инстаграм-модель и ютуб-королева Илона.Девушка живет за счет богатого любовника. Из-за вспышки коронавирусапокровитель урезает расходы и прекращает содержать героиню. Вместе с любовникомИлона теряет статус, поклонников и друзей.Красавица не собирается сдаваться. Она пытается вернуться вбогемную жизнь, правда, денег у нее осталось только на один поход всупермаркет. В этом вопросе ей помогает пиар-менеджер Максим. Он искреннесочувствует героине.По словам Максима Лагашкина, "Зона дискомфорта" – первый проект, в котором ему довелось сыграть сразу несколько ролей. Артисту досталасьроль пиарщика, мамы Элоны, а также ее любовника-богача. Лагашкин признался, чтоот предложения сыграть женщину он не смог отказаться.22 Фев 2020 в 5:10 PSTИсполнительница роли Илоны, Анна Шепелева рассказала, чтоиз-за коронавируса ей пришлось научиться снимать саму себя. В процессе работы ее консультировал опытный оператор. Звезда отметила, что за время съемок оченьустала от вида собственного лица. "На третьем часу первой смены обнаружиламорщинки на лице, раньше их не встречала. А что обнаружила на шестом часу, ужеи говорить не буду", – поделилась знаменитость.