Минпромторг РФ сообщил о том, что медицинским работникам и семьям с одним ребенком станут доступны льготные автокредиты. На эту программу из Резервного фонда РФ выделят 7 миллиардов руб.

Медицинским работникам и семьям с одним ребенком станут доступны льготные автокредиты. На эту программу из Резервного фонда РФ выделят 7 миллиардов руб."На заседании правительства РФ 21 мая 2020 года утверждено распоряжение о выделении Минпромторгу России средств Резервного фонда РФ в размере 25 миллиардов руб., в том числе 7 миллиардов руб. на программу "льготного автокредитования", действие которой будет распространено на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства промышленности и торговли РФ.Кроме того, как отметили в ведомстве, на льготы смогут претендовать клиенты, которые продают свои машины старше 6 лет автодилерам по системе trade-in.В общей сложности в 2020 году на программы льготного автокредитования, в числе которых "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будет выделено 12 миллиардов руб. При этом ранее Минпромторг предлагал поднять планку по максимальным ценам на машины, по которым доступны льготные автокредиты: с 1 миллиона руб. до 1,5 миллиона руб.Между тем, как заявил ТАСС президент ассоциации РОАД ("Российские автомобильные дилеры") Олег Моисеев, в сложившихся условиях поддержать авторынок можно, лишь расширив программу льготного автокредитования, в том числе и подняв лимит стоимости автомобилей, продающихся в их рамках до 1,8 миллиона руб.Как писали ранее "33Live.Ruру", падение продаж легковых автомобилей в России в апреле превысило 72%. Многие предприятия, столкнувшиеся с резким снижением спроса, уже сокращают производство.