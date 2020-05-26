Мексика зафиксировала крупнейший в истории дефицит торгового баланса с учетом сезонных колебаний, поскольку ее экспорт сократился сильнее, чем импорт.

Мексика зафиксировала крупнейший в истории дефицит торгового баланса с учетом сезонных колебаний, поскольку ее экспорт сократился сильнее, чем импорт.В апреле дефицит торгового баланса Мексики с учетом сезонных колебаний составил $4,293 миллиарда, свидетельствуют данные Национального института статистики, географии и информатики INEGI. В марте был зафиксирован профицит торгового баланса в размере $1,873 миллиарда, в апреле 2019 года — $1,51 миллиарда.Дефицит, зафиксированный в прошлом месяце, оказался крупнейшим с начала сбора данных в 1991 году, поскольку экспорт сократился на 37,7% с учетом сезонных колебаний, а импорт — на 21,9%.Торговый дефицит Мексики без учета сезонных колебаний составил $3,087 миллиарда и оказался максимальным с января 2019 года.Данные Банка Мексики показали, что дефицит текущего счета в I квартале составил $982 миллиона, что эквивалентно 0,4% ВВП, по сравнению с дефицитом текущего счета в размере $11,1 миллиарда, или 3,6% ВВП, в I квартале 2019 года.В апреле международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Мексики до нижней ступени инвестиционного уровня из-за опасений, что пандемия вызовет "серьезную рецессию" во второй по величине экономике Латинской Америки.