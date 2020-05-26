Пресс-служба итальянского футбольного клуба Милан подтвердила, что шведский нападающий Златан Ибрагимович в понедельник, 25 мая, получил травму во время тренировки.

Пресс-служба итальянского футбольного клуба "Милан" подтвердила, что шведский нападающий Златан Ибрагимович в понедельник, 25 мая, получил травму во время тренировки."Ибрагимович повредил мышцу правой голени, – говорится на официальном сайте "Милана". – При этом ахиллово сухожилие не повреждено. Через десять дней нападающий пройдет дополнительное обследование".Comunicato Ufficiale: https://t.co/enL5wbhKWl pic.twitter.com/1UiRLoAv4R— AC Milan (@acmilan) May 26, 2020Изначально сообщалось, что Златан получил серьезную травму и может выбыть на долгий срок.Швед вернулся в "Милан" в январе 2020 года. В текущем сезоне в составе итальянской команды 38-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.