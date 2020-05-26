На ТНТ транслируется новое реалити-шоу Остров героев. Участники
проекта пытаются выжить на необитаемой территории. В первом же выпуске проекта себя
отлично проявил миллионер Сергей Косенко.
Мужчина победил в сложном испытании.
На ТНТ транслируется новое реалити-шоу "Остров героев". Участники
проекта пытаются выжить на необитаемой территории. В первом же выпуске проекта себя
отлично проявил миллионер Сергей Косенко.
Мужчина победил в сложном испытании.
Зрительницы реалити-шоу сразу же записали Сергея в самые
завидные холостяки страны. Косенко занимается строительством вилл на Бали, создает
различные проекты для звезд шоу-бизнеса, а также является популярным блогером.
Некоторое время назад Сергей Косенко всерьез задумался о
женитьбе. Миллионер уже определился с тем, какая супруга ему нужна.
Требования
к девушке Сергей Косенко предъявляет стандартные: красива и сексуальна, с
отличным чувством юмора. Будущая избранница предпринимателя обязательно должна быть реализована в своей профессии.
Претендентка обязана четко представлять, чего она хочет и какой будет через
десять лет. У потенциальной возлюбленной Сергея должны быть масштабные планы.
Чтобы найти спутницу жизни, . Если продюсеры проекта обратят на
него внимание, бизнесмен обязательно согласится посотрудничать.
16 Май 2020 в 4:41 PDT
"Я уже достаточно напутешествовался по миру, много отдыхал и
серфил, тусил, гулял. Как сказал один из моих учителей: "Это был хороший период
в жизни, нужно его закрывать и идти в следующий", – рассудил участник шоу "Остров
героев".