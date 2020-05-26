На ТНТ транслируется новое реалити-шоу Остров героев. Участники проекта пытаются выжить на необитаемой территории. В первом же выпуске проекта себя отлично проявил миллионер Сергей Косенко. Мужчина победил в сложном испытании.

На ТНТ транслируется новое реалити-шоу "Остров героев". Участникипроекта пытаются выжить на необитаемой территории. В первом же выпуске проекта себяотлично проявил миллионер Сергей Косенко.Мужчина победил в сложном испытании.Зрительницы реалити-шоу сразу же записали Сергея в самыезавидные холостяки страны. Косенко занимается строительством вилл на Бали, создаетразличные проекты для звезд шоу-бизнеса, а также является популярным блогером.Некоторое время назад Сергей Косенко всерьез задумался оженитьбе. Миллионер уже определился с тем, какая супруга ему нужна.Требованияк девушке Сергей Косенко предъявляет стандартные: красива и сексуальна, сотличным чувством юмора. Будущая избранница предпринимателя обязательно должна быть реализована в своей профессии.Претендентка обязана четко представлять, чего она хочет и какой будет черездесять лет. У потенциальной возлюбленной Сергея должны быть масштабные планы.Чтобы найти спутницу жизни, . Если продюсеры проекта обратят нанего внимание, бизнесмен обязательно согласится посотрудничать.16 Май 2020 в 4:41 PDT"Я уже достаточно напутешествовался по миру, много отдыхал исерфил, тусил, гулял. Как сказал один из моих учителей: "Это был хороший периодв жизни, нужно его закрывать и идти в следующий", – рассудил участник шоу "Островгероев".