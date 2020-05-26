Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок запрета на взимание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, сообщает газета Ведомости со ссылкой на заявление замглавы Минэнерго Юрия Маневича.

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок запрета на взимание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление замглавы Минэнерго Юрия Маневича.Минэнерго предлагает сохранить запрет до 31 мая, а для граждан, которые оказались в трудном положении, — до 31 июля. При этом министерство считает возможным ввести такой же запрет для малых и средних предприятий (МСП) из пострадавших отраслей.Уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился в апреле на 7%, а задолженность увеличилась на 11 миллиардов руб. Уровень собираемости платежей за теплоэнергию снизился на 12%, задолженность увеличилась на 16 миллиардов руб.По подсчетам Минэнерго, если запрет продолжит действовать до конца года, то выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 миллиардов руб., что плохо повлияет на ТЭК и поставит под угрозу надежность энерго- и теплоснабжения страны.Предложение о сокращении срока действия запрета включено в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики, документ направлен на рассмотрение правительства.Правительство в апреле ввело запрет на начисление штрафов и пени за неоплату услуг ЖКХ, запрет действует до конца года. Запрещено взыскивать неустойки за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение, коммунальные услуги и капремонт.Поставщики газа, электроэнергии, тепла и воды не могут взыскивать штрафы и пени с управляющих компаний или отключать снабжение за неоплату.