Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок запрета на взимание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, сообщает газета Ведомости со ссылкой на заявление замглавы Минэнерго Юрия Маневича.
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок запрета на взимание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление замглавы Минэнерго Юрия Маневича.
Минэнерго предлагает сохранить запрет до 31 мая, а для граждан, которые оказались в трудном положении, — до 31 июля. При этом министерство считает возможным ввести такой же запрет для малых и средних предприятий (МСП) из пострадавших отраслей.
Уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился в апреле на 7%, а задолженность увеличилась на 11 миллиардов руб. Уровень собираемости платежей за теплоэнергию снизился на 12%, задолженность увеличилась на 16 миллиардов руб.
По подсчетам Минэнерго, если запрет продолжит действовать до конца года, то выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 миллиардов руб., что плохо повлияет на ТЭК и поставит под угрозу надежность энерго- и теплоснабжения страны.
Предложение о сокращении срока действия запрета включено в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики, документ направлен на рассмотрение правительства.
Правительство в апреле ввело запрет на начисление штрафов и пени за неоплату услуг ЖКХ, запрет действует до конца года. Запрещено взыскивать неустойки за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение, коммунальные услуги и капремонт.
Поставщики газа, электроэнергии, тепла и воды не могут взыскивать штрафы и пени с управляющих компаний или отключать снабжение за неоплату.