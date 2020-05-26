Министерство финансов в среду проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа. Неделей ранее ведомство продало рекордный объем ОФЗ.

Министерство финансов в среду проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа.На первом инвесторам предложат класссические бумаги с погашением 4 октября 2023 года, на второй также облигации с фиксированным купоном с погашением 10 апреля 2030 года, говорится на официальном сайте Минфина.Оба аукциона будут безлимитными, то есть объем предложения будет определяться исходя и спроса.Напомним, неделей ранее ведомство разместило рекордный объем облигаций федерального займа, продав бумаги почти на 170 миллиардов рублей. С начала года объем размещений составил уже более 1,1 триллиона.При этом Минфин планирует увеличить предложение, поскольку долговой рынок рассматривается в качестве ключевого источника финансирования расходов на борьбу с последствиями кризиса, вызванного коронавирусом.Добавим также, Центральный банк на этой неделе запустил месячные операции репо, которые призваны улучшить ликвидность банков. Кредитные организации могут привлекать средства под залог ОФЗ сроком на месяц. Однако первый такой аукцион признан несостоявшимся – деньги банкам оказались не нужны.По мнению экспертов, банкиры ждут запуска годовых репо – через месяц – и длинные деньги, скорее всего, пойдут на долговой рынок, что позволить Минфину размещать еще больше облигаций.