Минкомсвязь РФ не поддержала законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся официальными сервисами распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности.

Минкомсвязь РФ не поддержала законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся "официальными сервисами" распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, не сообщив причины такого решения.Ранее депутаты Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется государственными органами для распространения официальной информации о ситуации с СOVID-19 в стране и направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи.22 мая Лига безопасного интернета сообщила, что выявила за апрель и май 7,7 тысячи фейков о коронавирусе, при этом лидерами по распространению ложных сведений оказались популярные мессенджеры – WhatsApp, Viber и Telegram. Затем идут соцсети и видеосервис YouTube.Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис до сих пор доступен пользователям, в частности, каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).