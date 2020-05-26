В Минобороны уточнили обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 ВКС РФ на Чукотке. ЧП произошло в районе аэродрома Угольные копи (Анадырь). Погибли 4 человека – все, кто был на борту.

В Минобороны уточнили обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 ВКС РФ на Чукотке. ЧП произошло в районе аэродрома "Угольные копи" (Анадырь). Погибли 4 человека – все, кто был на борту.Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет, передает РИА Новости. Инцидент произошел около пяти утра по времени Москвы. Предварительная причина трагедии – техническая неисправность. На место направилась комиссия главного командования ВКС.Черные ящики вертолета найдены в удовлетворительном состоянии. Аэропорт после ЧП работает в обычном режиме.