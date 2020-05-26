Камера наблюдения зафиксировала момент крушения военного вертолета Ми-8, рухнувшего практически сразу после взлета с аэродрома в Анадыре. Жертвами падения стали четыре человека.

Камера наблюдения зафиксировала момент крушения военного вертолета Ми-8, рухнувшего практически сразу после взлета с аэродрома в Анадыре. Жертвами падения стали четыре человека.ЧП произошло в 13:49 по местному времени (04:49 по Москве) 26 мая в аэропорту Угольный. По данным Минобороны, причиной жесткой посадки стала техническая неисправность. По данным представителей ФГП "Аэропорты Чукотки", техники проводили обгонку двигателей Ми-8 после ремонта и длительной стоянки.На кадрах видно, что винтокрылую машину повело в сторону сразу после отрыва от земли, попытки экипажа удержать вертолет успехом не увенчались — не прошло и 10 секунд, как он упал на землю в нескольких десятках метров от места взлета и загорелся.Находившиеся на борту четверо военнослужащих погибли на месте.