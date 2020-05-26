На днях в Свердловской области начался сильный ураган. Ветер двигался со скоростью около 25 метров в секунду, срывая крыши с домов, сдувая людей с улиц и выкорчевывая деревья. Накануне ..

На днях в Свердловской области начался сильный ураган. Ветер двигался со скоростью около 25 метров в секунду, срывая крыши с домов, "сдувая" людей с улиц и выкорчевывая деревья.Накануне стало известно, что жертвами стихии стали трое человек, среди которых был оператор упавшего подъемного крана. Сегодня в больнице скончалась еще одна женщина 1953 года рождения, получившая тяжелую травму головы, предположительно, – из-за падения ветки дерева.