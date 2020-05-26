Эпатажный способ взыскания долга избрала 51-летняя москвичка: подкараулила соседку у подъезда и начала махать у нее перед глазами кухонным ножом, обещая пустить его в дело, если деньги не будут возвращены. Самонадеянного коллектора сняла камера наблюдения.

Эпатажный способ взыскания долга избрала 51-летняя москвичка: подкараулила соседку у подъезда и начала махать у нее перед глазами кухонным ножом, обещая пустить его в дело, если деньги не будут возвращены. Самонадеянного коллектора сняла камера наблюдения.Знакомые повстречались у подъезда дома на Нижегородской улице. Требовавшая возврата долга не стала долго рассусоливаться и тут же выхватила свой "козырь" — внушительных размеров тесак. Дальше, как можно судить по кадрам, она доходчиво объяснила 42-летней соседке, что с ней будет, если она не вернет деньги. Последняя не стала дискутировать, а отправилась в отделение полиции, где и заявила о вымогательстве, уточнив, что ничего не должна угрожавшей ей.Подозреваемую задержали. Они рискует отправиться за решетку по статье "Разбой".