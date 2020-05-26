ЧП на Шаранском керамическом комбинате в Башкирии. Там накануне произошел пожар. Как уточняет ГТРК Башкортостан, объект расположен в деревне Наратасты. Мужчины, попытавшиеся самостоятельно справиться с огнем, госпитализированы.

ЧП на Шаранском керамическом комбинате в Башкирии. Там накануне произошел пожар. Как уточняет ГТРК "Башкортостан", объект расположен в деревне Наратасты.После сигнала на место оперативно прибыли экстренные службы. Выяснилось, что возгорание возникло в кирпичном одноэтажном помещении, где производится сушка продукции. Как уточнили в ГУ МЧС России по Башкирии, огнем была повреждена вентиляционная труба.Четверо мужчин попытались самостоятельно справиться с огнем. В результате пострадавшие были госпитализированы в уфимскую ГКБ №1. Пожарным удалось быстро потушить возгорание на площади в 15 кв.м. Теперь выяснением причин пожара занимаются дознаватели МЧС.