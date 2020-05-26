Граффити с Иосифом Бродским, просуществовавшее всего около суток, наделало шумихи. Поклонники творчества поэта решили не сдаваться и на месте закрашенного рисунка написали стихи.

Граффити с Иосифом Бродским, просуществовавшее всего около суток, наделало шумихи. Поклонники творчества поэта решили не сдаваться и на месте закрашенного рисунка написали стихи.На странице в Instagram, посвященной Бродскому, сообщается, что жители Санкт-Петербурга всю ночь на стене писали цитаты из его стихотворений и самовыражались по поводу закрашивания фрески. В числе орудий изобразительного искусства были и краска, и фломастеры, и даже помада. Но торжество справедливости было недолгим — в девять утра стена была снова чисто выкрашенной в тот же цвет, что и школа рядом. Отмечается, что теперь ценители творчества лауреата Нобелевской премии приносят цветы к постройке, принадлежащей образовательному учреждению.Граффити, изображающее Иосифа Бродского, появилось напротив Дома Мурузи в день, когда поэту могло бы исполниться 80 лет. В скором времени рисунок закрасили. Такое распоряжение было принято по инициативе школы №189, которой и принадлежит стена, послужившая "холстом".Как сообщают СМИ, граффити с Бродским могут восстановить на брандмауэре Дома Мурузи.