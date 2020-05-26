26.05.2020

2020-05-26 21:55:03

На улицах Владимира расцветут 3D клумбы

Фонтана мало. Театральную площадь во Владимире декорируют растениями. 10 квадратных кашпо с саженцами туи и можжевельника появятся перед зданием драмтеатра уже на этой неделе. Как наряжается город к летнему сезону - расскажет Екатерина Максимова.

Колеус желтый, алисум белый, бархатцы. Только на эту клумбу у Дмитриевского собора пойдет 6,5 тысяч цветов.

- Задуман цветок, а уж похоже или нет - решать народу.

Всего в этом году во Владимире цветами оформят 7,5 тысяч квадратных метров. Помимо цветников и горизонтальных конструкций появятся и новые 3D клумбы.

Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира: «Это на Лыбедской магистрали так называемые "лебеди", это у ДК Молодежи условно назовем его "палитра", будет палитра с кистями и карандашами, планируется, и на улице Мира такая инсталляция - мы её условно называем "бабочки"».

Большая часть саженцев выросла в муниципальной теплице. В прошлом году это позволило сэкономить около 3 миллионов рублей, в этом, возможно, ещё больше.

Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира: «Поставлена задача ежегодно увеличивать долю саженцев, которые высаживаются в муниципальной теплице, чтобы отказаться от закупок на стороне, и таким образом сэкономить средства городского бюджета. Сегодня я могу сказать, что примерно 70-75% всех саженцев выращиваются в муниципальной теплице от тех посадок, которые мы совершаем».

Прополка, культивация, разметка, высадка. И это не говоря о выращивании рассады - на создание такой красоты уходит немало сил. Работа не заканчивается даже когда клумба уже готова.

Елена Лебедева, мастер МКУ «Благоустройство»: «Приходится подсаживать, конечно, цветочки. Потому что у нас бывает, что люди вытаскивают, бывает и воруют, просто вытащили и бросили - и такое бывает. Поэтому, конечно подсаживаем, чтобы не портился рисунок, чтобы у нас красота была целый год, целый сезон, а не год».

Город украсят 60 видов декоративных растений. Посадки будут идти в несколько этапов. Предстоит высадить ещё около 70 тысяч однолетников.

Екатерина Максимова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»

