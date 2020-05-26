На Урале сохранится опасная погода. Об этом предупреждают синоптики. Сильный ветер, который накануне обрушился на регион, утихать пока не собирается. В некоторых районах его скорость составит до 23 метров в секунду.

На Урале сохранится опасная погода. Об этом предупреждают синоптики. Сильный ветер, который накануне обрушился на регион, утихать пока не собирается. В некоторых районах его скорость составит до 23 метров в секунду. В Челябинской области похолодает. Как передает ГТРК "Южный Урал", сегодня будет облачно, осадков не ожидается.Как известно, накануне от сильного ветра пострадали некоторые города области. Повалены деревья, снесен шифер с крыш у жилых домов. Стихия валила кирпичные стены и обрывала провода. По рассказам очевидцев, в Миассе, Кыштыме, Верхнем Уфалее, Снежинске и Челябинске ураган снес рекламные вывески и остановки транспорта. В Озерск упавшими деревьями повредило машины во дворах. В Металлургическом районе Челябинска "жертвой" стихии стал огромный тополь. Он упал на автомобиль, буквально смяв его крышу. По счастью, внутри никого не было. Есть информация и о повреждении линий электропередач в нескольких поселках.МЧС в очередной раз обращается к жителям с просьбой соблюдать осторожность, обходить ветхие конструкции, рекламные щиты и деревья. Завтра в некоторых районах в ночное время возможны дожди и грозы. Ветер немного утихнет.