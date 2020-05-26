В России началась сборка первого испытательного образца перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА. Разработка всей конструкторской документации уже завершена, началась поставка материалов.

В России началась сборка первого испытательного образца перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА. Разработка всей конструкторской документации уже завершена, началась поставка материалов.Производство элементов планера боевого самолета наладят на одном из заводов Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе страны.Собеседник агентства уточнил, что сборку испытательного образца планируют завершить в 2021 году.Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что двигатель для ПАК ДА могут собрать и отправить на испытания уже в 2020 году.По данным из открытых источников, новый самолет построят по схеме "летающее крыло", он будет дозвуковым, то есть медленным, если сравнивать с современными российскими ракетоносцами, но экономичнее. Основным вооружением перспективного комплекса станут высокоточные крылатые ракеты с радиусом действия 5-6 тысяч километров.