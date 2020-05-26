Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в поселке Яицкое Самарской области, где огонь уничтожил 11 жилых домов. Предварительную версию произошедшего озвучил начальник регионального управления МЧС Олег Бойко.

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в поселке Яицкое Самарской области, где огонь уничтожил 11 жилых домов. Предварительную версию произошедшего озвучил начальник регионального управления МЧС Олег Бойко.Огонь вспыхнул около 07:30 утра в одном из домов на Каширской улице и быстро перекинулся на соседние здания. Тому поспособствовали сильный ветер и близость застройки — дома стояли впритык.Когда в поселок прибыли сотрудники МЧС, полыхали уже 11 домов, а площадь пожара составляла под 1 тысячу квадратных метров. Пожарным удалось остановить распространение огня, но спасти дома, по большей части деревянные, они не смогли.Специалисты пожарного надзора Волжского района на основе полученных данных предположили, что огонь вспыхнул из-за неисправной проводки, а первым загорелся подвесной потолок в одном из домов.В результате ЧП никто не пострадал, для погорельцев — а это около 100 человек — подготовили пункт временного размещения.