Представитель Министерства здравоохранения России Людмила Летникова назвала число медицинских работников, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Согласно подсчетам, COVID-19 убил 101 ..

Представитель Министерства здравоохранения России Людмила Летникова назвала число медицинских работников, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Согласно подсчетам, COVID-19 убил 101 врача.Людмила Летникова уточнила, что данные о смертности в России актуальны на 22 мая. Ведомство регулярно запрашивает у каждого субъекта страныинформацию о количестве жертв коронавируса, сообщает